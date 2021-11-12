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Новости компаний12 ноября 2021 14:14

Серебро и три бронзы

Турнир прошел в начале ноября в Саратове
Источник:kp.ru
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Серебро и три бронзы

Серебро и три бронзы

Четыре награды привезли спортсмены СК «Знамя» АО «АПЗ» со Всероссийского турнира «Волга-Волга» по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2007- 2009 г.р., 2009-2012 г.р.

Турнир прошел в начале ноября в Саратове, собрав около 200 фехтовальщиков и более 40 команд из 16 регионов России.

В личном первенстве среди юношей «знаменец» Антон Шмонин завоевал бронзу.

Наставник ребят – тренер высшей категории Александр Фомичёв

Наставник ребят – тренер высшей категории Александр Фомичёв

Юношеские команды Нижегородской области в разных возрастных категориях заняли второе (в составе – арзамасцы Арсений Мартынов, Артем Мухин, Илья Алмазов) и третье место (Антон Шмонин, Никита Люткин). Девушки тоже стали третьими (Дарья Фомичёва, Варвара Рябова).

Наставник ребят – тренер высшей категории Александр Фомичёв.

Пресс-служба АПЗ

Фото предоставлено СК «Знамя»

БИЗНЕС-ПРЕСС