Профессионал

Электроэрозионист цеха №56 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Сергей Галкин не раз становился героем статей. Недавно появился еще один хороший повод написать о нем: Сергей Александрович удостоен звания «Почетный машиностроитель».

На АПЗ Сергей Галкин устроился в 1981 году. Отслужив в армии, вернулся на предприятие. Трудился в цехах №54 и №65 оператором станков с ЧПУ, потом наладчиком. В начале 90-х ушел осваивать новую профессию – электроэрозиониста. По словам коллег, за это время изучил дело от и до.

Два года назад он перешел на электроэрозионный участок цеха №56, где трудится в настоящее время. Нам Сергей рассказал об основных правилах, которым он следует, за какое бы дело ни взялся.

Надо уметь учиться

Так считает электроэрозионист Галкин. Тяга к знаниям у него проснулась после армии. Работая на заводе, Сергей Александрович заочно окончил МАИ по специальности «Технология машиностроения». Когда начал осваивать новую профессию самостоятельно, штудировал техническую литературу, изучал статьи в интернете. А хорошее знание устройства станков с ЧПУ изнутри стало большим подспорьем в работе.

Делать так, чтобы потом не переделывать

Это главный принцип, которого придерживается Сергей Галкин. Недаром он несколько раз был назван лучшим по качеству, кроме того, он единственный на предприятии электроэрозионист, имеющий 7 разряд, работающий на самоконтроле.

Идти к своей цели

Поспешных решений, сгоряча, Сергей Александрович не принимает. Прежде чем браться за дело, все обдумывает. Иногда нужная мысль приходит спустя несколько дней, главное – не бросать дело на полпути и идти к цели до конца.

Критика полезна

Так говорит электроэрозионист Галкин. Считает, что, когда поют только дифирамбы, это отрицательно влияет на самооценку человека. Критика же позволяет увидеть недочеты или сделанные ошибки, которые можно исправить.

За час до смены

Есть такое выражение: «Зрелось – это когда решил проспать на работу, но не смог». Вот так и герой нашей статьи: встает без будильника и приходит на завод за час до смены. Обходит участок, осматривает станочный парк и только после этого приступает к работе. А дел у него много!

Слово коллегам

Алексей Рогов, ведущий инженер-технолог службы главного технолога:

– Это отличный специалист, благодаря которому освоено серийное производство сложных деталей для специзделий на электроэрозионных станках. Мы начинали с ним осваивать первые эрозионные станки советского производства, сейчас это совсем другой класс машин. Стремление и желание узнать больше сделали Сергея высококлассным специалистом. Другого такого на заводе нет. Рад, что ему присвоено звание Почетного машиностроителя, он это заслужил.

Дмитрий Климов, электроэрозионист цеха №65:

– Я познакомился с Сергеем Александровичем, когда поступил учеником на электроэрозионный участок. К нему можно обратиться по любому возникающему вопросу. Он мне помог с программированием, учил не «плавать» в программе, а понимать, что ты делаешь. Подходить к делу осмысленно. Пять раз я участвовал в конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки», два раза занимал первое место, два – второе. В этом есть и заслуга Сергея Галкина.

Максим Костылев, электроэрозионист цеха №65:

– Я считаю его своим наставником. Он Профессионал с большой буквы. Прежде всего он научил меня думать, а потом делать. Если что-то непонятно, задать вопросы и только потом приступать к выполнению своей задачи. Я и сейчас, бывает, обращаюсь к нему за консультацией по работе. Сергей Александрович нашел свое призвание в жизни, хотя он такой человек, что если бы начал постигать другое дело, то и его освоил бы на пять с плюсом.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной