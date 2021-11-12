Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 ноября 2021 года: 122 вакцинированных от COVID-19 нижегородца проходят лечение в стационаре
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным на 01:00 12 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 199 930 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 783 новых случая заражения.
Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 175 927 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 422 человека.
К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 150 человек.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 12 ноября Фото: Яндекс
На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место. Выше находятся Москва (6 240 человек), Санкт- Петербург (3 230 человек) Московская область (2 617 человек), Самарская область (1 791 человек) и Республика Крым (819 человек).
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