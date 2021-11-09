День жестянщика ожидается в Нижнем Новгороде: Дожди сменятся морозами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этим вечером нижегородским водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах – и все из-за резкой смены погоды. Вот уже несколько недель в городе идут дожди. Однако уже этим вечером столбики термометров опустятся до минусовых значений.

- Около шести часов вечера 9 ноября в Нижнем Новгороде похолодает до -3 градусов, - предупреждают синоптики. – До этого весь день будет продолжаться дождь.

В связи с резким похолоданием нижегородцам следует быть особенно внимательными на дорогах. Завтра в Нижнем Новгороде сохранятся минусовые значения. Днем будет не теплее -2 градусов, а ночью и вовсе похолодает до -6 градусов. При этом весь день будет стоять ясная солнечная погода. Начиная с четверга, в городе начнется снег с дождем.

Напомним, накануне мы писали, что небольшое потепление придет в Нижегородскую область только к выходным. Днем до +4, ночью до +1…+2 градусов. Будет пасмурно, не исключен небольшой снег с дождем и по-прежнему сохранится сильный ветер до 12 метров в секунду. Судя по прогнозам синоптиков, это будет последняя теплая неделя перед наступлением стабильных отрицательных температур.