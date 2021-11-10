Террасный геопарк появится в нижней части Почаинского оврага в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Террасный геопарк появится в нижней части Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Проект этого парка обсудили за круглым столом в Корпоративном университете правительства Нижегородской области накануне, о чём сообщила пресс-служба ведомства. Обсуждения прошли прямо рядом с местом, где в перспективе будет находиться парк, – на улице Почаинской.

Проект рассматривали специалисты Нижегородского архитектурно-строительного университета, мэрии, градозащитники, архитекторы, экологи и члены общественного совета Почаинского оврага. Внимание обратили на законодательные и технические аспекты будущих работ, присутствующие поделились своими представлениями о парке и его наполнении.

Участник круглого стола Евгений Кудельников предложил связать благоустроенные общественные пространства так, чтобы пройти или проехать на велосипеде можно было вдоль всего оврага и дальше. Другой участник, Асхат Каюмов (экоцентр "Дронт"), предложил организовать общественный совет для контроля процесса благоустройств. Доцентр кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Александр Иванов, в свою очередь, считает, необходимым презентовать территорию Почаинского оварага в качестве геопарка, так как тот отражает формирование рельефа на протяжении сотен тысяч лет.

– Парк в Почаинском овраге – сложный инженерный и ландшафтный проект. На обсуждение с экспертным сообществом мы вынесли предложение о том, чтобы на одном из участков вывести на поверхность реку Почайну, создать новый пешеходный променад длиной около 2 километров, а также сеть террасных дорожек на разных уровнях. Предложили обсудить озеленение будущего пара, возможность прохода под Лыковой дамбой и инженерные работы, которые будут предшествовать благоустройству, – рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Она также добавила, что создание террасного парка в Почаинском овраге с реконструкцией коллектора и большими работами по инженерной защите склонов – это неотъемлемая часть проекта редевелопмента исторических территорий, то есть их перепрофилирования.

Ещё прошлым летом проект развития исторического центра Нижнего Новгорода широко и публично обсуждали. Согласно этому проекту будут отремонтированы или приспособлены под новые нужды 225 объектов культурного наследия и ценных объектов градостроительной среды, сформированы новые пешеходные маршруты, модернизированы инженерная и транспортные инфраструктуры, начато новое строительство.

Проект обсудили специалисты ННГАСУ, архитекторы, градозащитники, экологи, члены общественного совета. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Несколько малых проектов в рамках масштабного уже реализовано к 800-летию Нижнего Новгорода: это Почаинский бульвар, капитальный ремонт улицы Почаинской и начала Ильинской, ремонты фасадов, – напомнили в правительстве региона.

Отметим, что Нижегородская область получила инфраструктурный кредит на создание парка в Почаинском овраге. Для разработку проекта и проведение реконструкции коллектора дождевой канализации, а также укрепления склонов оврага, где в будущем будет террасный парк и помещения IT-кластера, из федерального бюджета выделят 639 миллионов рублей в 2022 году. А в 2023-м – 999,3 миллиона рублей.

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