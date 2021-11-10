«Ты моя сладкая красотунечка!»: Наталья Водянова с детьми прилетела в Нижний Новгород, чтобы поздравить свою бабушку

Лариса Гавриловна не смогла приехать в Париж на свой день рождения из-за плохого самочувствия. Фото: Instagram Натальи Водяновой

Всемирно известная модель Наталья Водянова со старшими детьми прилетела в родной Нижний Новгород на день рождение своей любимой «бабунечки», которой 10 ноября исполняется 92 года. О своём возвращении на родину звезда мировых подиумов рассказала в социальной сети Instagram.

Модель выложила фото из аэропорта и рассказала, что часть семьи воссоединилась, чтобы отправиться в Россию порадовать своих близких. В поездку Наталья Водянова отправилась с Лукасом, Невой и Виктором. И так как путешествовать сейчас трудно, да и о здоровье позаботиться нужно, семья Водяновой передвигалась в общественных местах в масках, соблюдая меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В поездку Наталья Водянова отправилась с Лукасом, Невой и Виктором. Фото: Instagram Натальи Водяновой

Наталья с детьми, соскучившись по русской кухне, традиционно по прилёту заглянула в кафе, чтобы полакомиться пельменями. Особенно этому блюду обрадовалась Нева, которая сказала, что очень соскучилась по ним.

- Некоторые вещи никогда не меняются, - прокомментировала происходящее на видео модель.

Затем Наталья Водянова направилась прямиком навестить свою бабушку Ларису Гавриловну, которая в последние годы всегда приезжала на свой день рождения к знаменитой внучке, но в этот раз не смогла из-за плохого самочувствия.

- Мы надеялись, что бабушка прилетит к нам в Париж на собственный день рождения, но, к сожалению, это невозможно, она слишком слаба, - сообщила подписчикам Наталья. - Бабунечка, мы так рады тебя видеть, любимая. Ты моя сладкая красотунечка!

Лариса Гавриловна тоже была рада увидеть родные лица, особенно её удивил 14-летний Виктор, который подрос так сильно, что стал выше самой Натальи.

- Ты уже совсем взрослый, да? – поинтересовалась Лариса Гавриловна.

- Да, очень, - подтвердил мальчик, кивая головой.

Состоится ли какое-то празднество в честь дня рождения «бабунечки» Натальи Водяновой пока непонятно, но, так или иначе, тёплый приём для самых близких уже обеспечен.

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