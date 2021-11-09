Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 ноября 2021 года: Привитые иностранной вакциной нижегородцы не смогут получить QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 9 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 197 588 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 787 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 174 705 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 371 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 033 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 9 ноября Фото: Яндекс

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (4 982 новых случаев), Санкт-Петербургу (2 597 новых случая) и Московской области (3 429 новых случаев).

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