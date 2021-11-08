Унесённые ветром: гимнастки Аверины попали в песчаную бурю на отдыхе в Дубае

Спортсменки прилетели в Дубай сразу после Чемпионата мира. Фото: Инстаграм Дины и Арины Авериных

Нижегородские гимнастки сестры Аверины и Анастасия Максимова попали в песчаную бурю во время отдыха в Дубае. Девушки вместе с другими спортсменками российской сборной по художественной гимнастике приехали Объединенные Арабские Эмираты несколько дней назад, сразу после Чемпионата мира, на котором Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира.

Российские гимнастки отдыхают в одном из дубайских отелей большой компанией: сейчас там находятся Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Полина Орлова, Мария Толкачева, Анна Епифанова, а также Дина и Арина Аверины с родителями.

Гимнастки не забывают упражняться даже на отдыхе. Фото: Инстаграм Дины и Арины Авериных

В первые дни отдыха погода радовала девушек теплым морем и ласковым солнцем, однако сегодня на Дубай обрушилась песчаная буря – как раз тогда, когда постояльцы отеля расположились на шезлонгах под пальмами. Поднялся сильный ветер, который поднимал в воздух песок и гнул пальмы. Отдыхающим пришлось спешно покидать место своего отдыха: на кадрах, снятых Анастасией Максимовой, видно, как девушки второпях собирают вещи и убегают в отель. При этом ветер треплет волосы так, что они встают дыбом.

- У нас тут песчаная буря, все убегают в отель, песок в лицо, - комментирует Анастасия Максимова.

Впрочем, судя по смеху за кадром, непогода ничуть не расстроила красавиц.

К слову, звезды отечественной художественной гимнастики Дина и Арина Аверины после ударной работы всегда восстанавливают свои силы на курортах. Так, после Олимпиады в Токио сестры улетели на Кипр, где отметили своё 23-летие.

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Пожалуй, сильнее всего за Дину и Арину болели в родной Нижегородской области – родственники, друзья, бывшие тренеры. Все они с замиранием сердца следили за выступлением девушек (подробности).