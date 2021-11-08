Иномарка протаранила маршрутку на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде/ Фото: СОЦСЕТИ

Очередное ДТП с маршруткой произошло в Нижнем Новгороде днем 8 ноября. ПАЗик и «каблучок»-иномарка столкнулись лоб в лоб на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе, сообщают очевидцы в соцсети.

Авария произошла недалеко от Дома культуры ЗЖБК, сразу за пешеходным переходом. На кадрах, опубликованных ехавшим мимо очевидцем, видно, что маршрутка двигалась по крайней правой полосе в сторону стадиона «Северного», и в нее лоб в лоб врезалась иномарка.

- Маршрутное такси протаранила какая-то легковушка. Лоб в лоб – хорошо сошлись!.. Скорая на месте, пожарная, - комментирует очевидец за кадром.

Машины – по крайней мере, легковушка, получили серьезные повреждения: вероятно, скорость была не очень маленькой. Как машина оказалась на встречной полосе, пока неизвестно, равно как нет пока сведений о пострадавших. Обстоятельства произошедшего уточняются.

К сожалению, аварии с общественным транспортном в Нижнем Новгороде не редкость. Так, 1 ноября на Нижневолжской набережной маршрутка не вписалась в поворот и, пробив ограждение, на большой скорости вылетела на тротуар, едва не задавив пешехода. А 16 октября в Московском районе произошло серьезное ДТП с участием социального автобуса, маршрутки и ГАЗели. Тогда в аварии пострадали 24 человека.