Температурные качели, снег и сильный ветер: какую погоду сулит нижегородцам наступившая неделя

Морозы до -6 градусов ожидаются в Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первые настоящие морозы ожидаются в Нижегородской области на этой неделе. Самым холодным днем станет среда: по прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до -6 градусов.

По данным «Гисметео», похолодание начнется уже во вторник. Если днем температура еще поднимется до +5 градусов, то ночью ударит мороз – 4, синоптики прогнозируют снег с дождем. При этом будет дуть сильный ветер до 12 метров в секунду.

В среду ожидается ясный солнечный день, днем -2, ночью до -6. Осадков не ожидается, ветер 10 метров в секунду. В конце рабочей недели нижегородцев ожидают температурные качели: днем столбики термометра будут подниматься до +1, а ночью вновь опускаться до -1…-3. Синоптики прогнозируют пасмурную ветреную погоду, возможен снег с дождем.

В субботу и воскресенье немного потеплеет: днем до +4, ночью до +1…+2 градусов. Будет пасмурно, не исключен небольшой снег с дождем и по-прежнему сохранится сильный ветер до12 метров в секунду. Судя по прогнозам синоптиков, это будет последняя теплая неделя перед наступлением стабильных отрицательных температур.

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