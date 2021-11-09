20-летний курсант академии МВД погиб под колесами иномарки на Бору

Наезд на пешехода произошел 5 ноября на улице Крупской около дома №21. Фото: СУ СК России по Нижегородской области, а также социальные сети

Молодой курсант МВД погиб под колесами иномарки на Бору вечером 5 ноября. Трагедия случилась в восьмом часу вечера в районе местной автостанции. 20-летний Илья Д., спеша, решил перебежать проезжую часть на красный свет, но угодил под колеса автомобиля «Форд Фокус».

- Наезд на пешехода произошел на улице Крупской около дома №21 в 19:43, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Молодой человек перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля находился 24-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Вероятно, именно он и вызвал скорую помощь пострадавшему, который, несмотря на сильный удар, всё ещё оставался жив.

От полученных травм пострадавший впал в кому, и в таком тяжелом состоянии его экстренно доставили в Борскую ЦРБ. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобных костей. Врачи боролись за жизнь курсанта, но, увы, оказались бессильны.

Печально в этой истории и то, что молодой человек собирался посвятить себя борьбе с преступностью, равняясь на своего отца, который был оперуполномоченным в местном ОВД и погиб при исполнении служебных обязанностей в 2010 году.

- Илья, как и отец, выбрал путь служения Родине, - отметили сотрудники отдела МВД России по городу Бор. – Весь личный состав скорбит вместе с семьёй погибшего. Вечная память.

Друзья и знакомые Ильи рассказывают, что он был красивым и добрым парнем, любил заниматься спортом, а также отличался сильным духом и смелостью.

Похороны молодого курсанта состоялись 8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД.

Тем временем по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская и авто-техническая.

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