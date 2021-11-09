Семь человек, включая ребёнка, пострадали в ряде ДТП в Нижнем Новгороде вечером 8 ноября Фото: Архив "КП"

Семь человек пострадали в ряде ДТП, случившихся в Нижнем Новгороде вчера вечером, 8 ноября. Среди пострадавших есть дети, но, к счастью, никто из участников происшествий не погиб. ДТП зафиксированы практически в каждом районе города, а также ещё 17 аварий по Нижегородской области. Прискорбно, но некоторые из них оказались смертельными. Подробностями поделились в ГУ МВД России по региону.

Около 11 утра авария с пострадавшими случилась на проспекте Бусыгина, 17 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода: там легковой автомобиль "Ситроен Берлинго" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ-320414. В результате пострадали 49-летний водитель Ситроена и пассажиры автобуса. Все трое были доставлены в больницу, а затем отпущены домой после осмотра врачей.

Трёхлетний мальчик получил закрытый перелом пальца левой руки в Приокском районе Нижнего Новгорода на улице Пятигорской, 4А в седьмом часу вечера. 20-летний водитель за рулём Хендая наехал на маму с ребёнком, совершая парковку задним ходом.

В Советском районе города на проезжей части был сбит пешеход. Инцидент произошёл в восемь вечера на улице Полтавской, 22. 65-летний водитель автомобиля Форд наехал на пешехода, переходящего дорогу по "зебре" на зелёный сигнал светофора. В результате сбитого мужчину доставили в больницу, осмотрели и отпустили.

24-летнюю девушку госпитализировали после наезда на неё автомобилям Киа на улице Вахтангова, 18 в Сормовском районе в девятом часу вечера. ДТП случилось по тому же сценарию, что и в Советском районе, за исключением одной детали: девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

34-летнего мужчину также сбил автомобиль Хендай на проезжей части Московского шоссе, 86А в Канавинском районе. Он переходил дорогу на красный свет. После осмотра врачей в больнице его отпустили.

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