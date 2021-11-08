Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 ноября 2021 года: 790 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 ноября 2021 года: у 790 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 8 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 196 801 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 790 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 174 334 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 341 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 994 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 8 ноября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 975 новых случаев), Санкт-Петербург (2 551 новых случаев) и Московская область (3 297 новых случаев).

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью в Нижегородской области удалось стабилизировать. По словам главы Министерства здравоохранения региона, область вышла на эпидемиологическое плато. За прошедшую неделю госпитализация снизилась на примерно 13% по сравнению с предыдущей неделей.