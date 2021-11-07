Храм Троицы Живоначальной загорелся в селе Шелокша Кстовского района 7 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сегодня, 7 ноября 2021 года, в селе Шелокша Кстовского района загорелся Храм Троицы Живоначальной первой половины XIX века. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, происшествие произошло в воскресенье, 7 ноября, в деревне Шелокша Нижегородской области по адресу улица Тепличная.

На место сразу прибыли пожарно – спасательные подразделения . На момент прибытия сотрудников из под кровли православной церкви уже шел дым.

Храм Троицы Живоначальной загорелся в селе Шелокша Кстовского района 7 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

- В 12.15 объявлен ранг пожара № 2, а в 12.53 объявлена локализация пожара, - уточнили в ведомстве.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал. На месте работают 10 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

Храм Троицы Живоначальной загорелся в селе Шелокша Кстовского района 7 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В 13:06 объявлена ликвидация открытого горения, а уже в 14:25 - ликвидация последствий пожара. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

В настоящее время все обстоятельства причины пожара устанавливаются.