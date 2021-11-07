Пьяный нижегородец избил сотрудниц котокафе при попытке подбросить им котят Фото: @chp_nizhnynovgorod

Пьяный нижегородец избил сотрудниц котокафе при попытке подбросить им котят. Об этом сообщили на официальной странице кафе в Instagram.

В четверг, 4 ноября, мужчина пытался подбросить четырех котят в котопёсокафе «Мурррчим» в Нижнем Новгороде. Нижегородец в состоянии алкогольного опьянения хотел занести переноску в помещение кафе. В этот момент его остановили сотрудницы котокафе. Девушки пытались объяснить, что не могут принять новых котят, но мужчина повел себя крайне неадекватно - начал отнимать ключ от входной двери у сотрудниц.

Пьяный нижегородец избил сотрудниц котокафе при попытке подбросить им котят Фото: @murrrchim

Как подчеркнули администраторы котопесокафе «Мурррчим», девушки пострадали от рук нижегородца: одну из них мужчина ударил в живот, а вторую — головой об железную дверь.

- Ксения чувствует хорошо, она получила один удар в живот и сейчас полностью отошла. Даша, к сожалению, на больничном. Поздно вечером у неё немного кружилась голова, но она подумала что всё пройдёт и утром пришла на работу. Но уже на работе у неё началась рвота, а в обед она потеряла сознание. Мы отвезли её в травмпункт, где ее экстренно отправили на КТ в больницу Семашко. Слава Богу, кровоизлияния нет, - сообщили сотрудники кафе.

Стоит отметить, что даже несмотря на полученные удары, девушки смогли удержать нарушителя до приезда сотрудников полиции.

Сейчас по факту случившегося сотрудники кафе написали заявление в полицию, проводится проверка.

- Сообщение об инциденте поступило в ОП № 5 УМВД России по г. Н. Новгороду 4 ноября. В настоящее время в порядке ст. 144-145 УПК РФ проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Нижегородской области.