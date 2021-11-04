Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 ноября 2021 года: у 807 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным на 01:00 4 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 193 625 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 807 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 173 030 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 755 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 836 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 4 ноября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (16 894) и г. Бор (9 599), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (347) и Спасском районах (396). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 288), за прошедшие сутки там выявили 74 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 827 новых случаев), Санкт-Петербург (3 269 новых случаев) и Московская область (2 744 новых случаев).

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижегородской области. Глава нижегородского Минздрава рассказал о двух возмлжных сценариях развития ситуации с Covid-19.

Стало известно, как будут определять покупателей поддельных сертификатов о вакцинации. По словам главы регионального минздрава, в больницах действительно встречаются пациенты, которые фиктивно вакцинированы.