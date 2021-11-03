Когда ждать пика заболеваемости и каковы прогнозы медиков: Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже полторы недели в Нижегородской области продолжаются объявленные региональным правительством нерабочие дни – с 25 октября по 7 ноября. Предполагалось, что эти дни позволят снизить уровень заболеваемости в регионе и смогут разорвать цепочки заражений. О том, как в действительности обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в опубликованном Минздравом видео.

О загрузке коечного фонда

- Самое главное - нам удалось снизить загрузку коечного фонда. Сейчас процент свободного коечного фонда составляет 18%. Это хороший маркер того, что мы стабилизировались. Но стабилизировались не потому, что все у нас хорошо, а стабилизировались на самом верху, на пределе наших возможностей. Поэтому система работает с перегрузкой, но тот ежедневный объем помощи, который оказывает система, он перестал расти. Это либо плато, либо мы совсем близко к пиковым показателям.

О вакцинации

- Надо поблагодарить нижегородцев за то, что несмотря на режим нерабочих дней, люди шли на пункты вакцинации – где-то осознанно, где-то из-за того, что сработали определенные требования со стороны работодателей. Соответственно, у нас каждый день рекорд – процент вакцинированных на 20-25% выше по сравнению с аналогичным днем прошлой недели. Надо отдать должное, что этот поток не иссякает – люди продолжают идти. И я уверен, что на второй нерабочей неделе тот контингент, который решил привиться, он обязательно придет и вакцинируется.

О прогнозах

- Пока рано говорить о победе над коронавирусом и строить какие-то прогнозы, но мы с уверенностью смотрим в будущее и понимаем, что если эти две недели нам позволят стабилизировать заболеваемость, и дальше по экспоненте мы уже не будем так быстро двигаться наверх, то пик придется примерно на середину ноября. Если же мы нарушим все эти правила – снова будем ездить в автобусе без маски, общаться, посещать какие-то массовые мероприятия, пренебрегать методами защиты и не вакцинироваться, то вполне вероятно мы с вами не сможем выйти из четвертой волны. Вместо этого в аккурат после Нового года войдем в пятую волну, которая будет еще более агрессивная, чем четвертая. Поэтому эти две недели, которые объявлены нерабочими, они критически важны для того прогноза, который сейчас составляется. Если консолидировано и солидарно сработаем, то к Новому году сможем выдохнуть и сказать, что у нас определенная ремиссия. Почему не победа? Потому что коронавирус, скорее всего, снова проявится и даст о себе знать. Но, тем не менее, уже не будет такая драматическая ситуация, как месяц назад, когда начиналась четвертая волна роста заболеваемости коронавирусом.