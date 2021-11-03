Зашел и молча убил: Момент убийства продавца в Выксе попал на видео. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла в Хэллоуин в городе Выкса Нижегородской области – вечером 31 октября неизвестный мужчина заявился в магазин и, не говоря ни слова, ударил ножом в грудь продавца. Момент убийства 38-летней женщины попал на камеры видеонаблюдения.

- По версии следствия, вечером 31 октября посетитель вошел в магазин и на улице Салтанова в Выксе и беспричинно ударил ножом продавца, - говорится в сообщении. – Сразу после происшествия женщину доставили в больницу. Однако спасти ее не удалось – 1 ноября она скончалась в больнице от полученных ранений.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что незнакомец заходит в крохотный магазинчик, диковато озирается по сторонам и неожиданно, выхватив нож из-за пазухи, ранит в продавца. От неожиданности она даже не успевает вскрикнуть. А сам мужчина так же спокойно выходит из магазина. В погоню за ним бросается охранник. Однако догнать его не успевает.

- Сотрудникам полиции удалось его задержать только 1 ноября. При этом он оказал активное сопротивление правоохранительным органам, - рассказывают следователи. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Самому 44-летнему подозреваемому предъявлено обвинение. Свою причастность к убийству женщины он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Уфе неизвестный устроил кровавую бойню. 26-летний мужчина зашел в магазин с цветами и стал предлагать их принять девушке, которая зашла в магазин за продуктами. Женщина отказала принять подарок, тогда тот набросился на нее с ножом и одним ударом убил ее. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.