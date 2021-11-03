Глава нижегородского Минздрава рассказал, как будут определять покупателей поддельных сертификатов о вакцинации.

О том, что покупателям поддельных сертификатов грозит серьезное наказание, говоря давно. Однако до последнего времени было непонятно, как их смогут определить. Сегодня министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о специальном тесте, который поможет выявить лже-вакцинированных.

- В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации. Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса AD-26, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Это вирус крайне редко встречается у человека – десятые доли процента. Наличие антител к этому аденовирусу говорит о том, что человек вакцинирован. Если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке AD-26, то скорее всего, у него поддельный сертификат. В Нижегородской области мы пока не используем этот тест. При поступлении его в гражданский оборот, обязательно начнем применять.

По словам главы регионального минздрава, в больницах действительно встречаются пациенты, которые фиктивно вакцинированы.

- Есть и летальные исходы, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. – Обман только самого себя.

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему тяжело заболевают некоторые привитые «Спутником V». По его словам, восемь из десяти таких лиц на самом деле пропустили укол и купили поддельный сертификат о вакцинации. Обманщиков можно вычислить по специальному маркеру в анализах.

- Мы видим, что у людей [якобы привитых и попавших в больницы с тяжелыми осложнениями] отсутствуют эти маркеры в 80% случаев, - заявил академик.