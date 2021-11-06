"Вам надо – вы и делайте": Около 140 человек в Ленинском районе остались без газа и горячей воды на неопределённый срок Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 130-150 человек прямо сейчас живут без газа и горячей воды в одной из пятиэтажек Ленинского района Нижнего Новгорода. Их злоключения начались ещё 27 октября. В доме с газовыми колонками при отсутствии газа нельзя ни умыться, ни приготовить пищу. Очевидно, что даже такие, мягко говоря, неудобства вынести легче, имея представления, когда всё это закончится. Жильцы дома №19 по улице Космонавта Комарова, к сожалению, таких утешений не имеют.

Один из них, Николай Ткаченко, рассказал "Комсомольской правде" о том, с чего всё началось.

– ДУК решил провести профилактический ремонт каких-то оголовков. Повесили объявление, что выключат в доме газ на один день. Окей. Отлично, – сказал Николай. – Проходит день. С утра заявляется человек с проверкой дымохода. Отлично. В процессе проверки выясняется, что газ будет включен только тогда, когда ДУК попадёт во все квартиры. То есть некоторые жильцы устроят недостатки.

Без газа и горячей воды остался дом №19 по улице Космонавта Комарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наш собеседник был крайне возмущён последним условием. Получается, если кто-то из соседей или жильцов других подъездов уехал в отпуск, командировку, на вахту на месяцы, то на месяцы без газа останется весь дом? В частности, Николай возмущён внезапностью этого решения. Напомним, начиналось всё с отключения "на один день". Логично, что люди могли бы заранее подготовиться к проверке, чтобы в определённый назначенный день быть дома.

– Сейчас уже шестое ноября. Газ отключен 27 октября. Движения никакого нет. На все вопросы ДУК говорит примерно следующее: "Ну, это же в ваших интересах", – добавил Николай Ткаченко. – Никаких сроков или механизмов выхода из этой ситуации просто не видно.

Следующий неприятный момент в этой истории – оплата коммунальных услуг.

– Я, например, не имею задолженности по газу. Не имею технических проблем. Почему я должен сидеть без газа? Это напрямую нарушает жилищный кодекс, – утверждает мужчина. – В доме нет ни горячей воды, ни возможности приготовить пищу. Вода из крана температурой 4 градуса.

Всё это, по словам Николая, при том, что за обслуживание дома ДУКу в месяц платят 42 квартиры. В них проживает предположительно около 130-150 человек. Все они живут на данный момент как в средневековье. Вероятно многие из них, как и Николай, не имеют никаких задолженностей.

– На все наши вопросы нет ни ответа, ни каких-то действий. Сервис на уровне: вам надо – вы и делайте, – заключил собеседник "Комсомолки".

Объявление, размещённое ДУКом для жильцов дома. ФОТО: Николай Ткаченко

Он также заявил, что его устроит вариант, в котором жильцам включали бы газ "поквартирно". Звучит это действительно справедливо.

Мы решили узнать, как жители дома на Комарова пытаются бороться со сложившейся ситуацией?

– Я написал губернатору в Инстаграм. Его помощник спросил у меня телефон. На этом всё, – ответил Николай. – Я также написал в прокуратуру с просьбой проверить законность отключения газа, отправил запрос в администрацию Ленинского района. Формально у всех них есть 30 дней для решения вопроса.

Касательно подачи заявления в суд Николай Ткаченко ответил кратко:

– Подавать в суд – это месяцы.

Каких-либо подвижек в решении проблемы пока не предвидится. Жителям дома №19 по улице Космонавта Комарова остаётся ждать, когда ДУК пройдётся по каждой квартире. Ждать, при этом не имея возможности хотя бы вскипятить воду на плите.

"Комсомольская правда" будет следить за развитием событий.

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