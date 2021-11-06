Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 ноября 2021 года: Нерабочие дни не планируют продлевать в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 792 случая новых заражений коронавирусом. Число заболевших в области превысило 195 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 195 216 жителей.

Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 173 635 человек. За последние сутки выписали 332 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 40 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 7 916 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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