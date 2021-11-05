Смертельное ДТП с двумя фурами и легковушкой случилось в Нижегородской области 5 ноября Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Утро 5 ноября началось с трагичных известий в Нижегородской области: смертельное ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля случилось на 525 километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Лысковском районе региона. Один человек погиб, ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подробностями произошедшего поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, страшная авария случилась около шести утра возле села Варганы. В легковом автомобиле находились три человека: 20-летний водитель и 30-летние пассажиры – мужчина и женщина. Погиб мужчина-пассажир, двое пострадавших доставлены в больницу, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

ДТП случилось около 6 утра в районе села Варганы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Об обстоятельствах случившегося официальные источники пока не сообщают, как и о виновниках аварии.

Известно только, что на месте трагедии работали сотрудники ГИБДД, ответственные от руководства ОВД и экстренные службы. Они устанавливали причины аварии. Движение по трассе в районе места ДТП было перекрыто в оба направления, пока дорожные службы ликвидировали его последствия. С 8:40 поток машин был запущен в реверсивном режиме, ликвидация последствий всё ещё продолжалась.

Один человек пострадал, ещё один в тяжёлом состоянии. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Восстановить движение в штатном режиме удалось только к 11:25.

– После завершения следственных мероприятий дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. Были задействованы две единицы спецтехники и четверо рабочих. Ликвидация последствий аварии продолжается до сих пор, – известили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. – Просим водителей быть внимательными при проезде участка, соблюдать скоростной режим и не совершать резких манёвров!

Тот же призыв относится и к водителям, следующим по любым другим направлениям.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!