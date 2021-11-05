Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 ноября 2021 года: более 1,3 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 5 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 194 424 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 799 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 173 030 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 273 человека.

К сожалению, за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 876 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 5 ноября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 305 новых случаев), Санкт-Петербург (3 271 новых случаев) и Московская область (2 732 новых случаев).

Напомним, что, по данным на 4 ноября 2021 года, 1 307 562 человека привились от коронавируса в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.