Праздничное шоу дронов подготовили в Нижнем Новгороде ко Дню народного единства Фото: скриншот с видео с YouTube-канала Нижний 800

Ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде подготовили праздничное шоу дронов в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

500 квадрокоптеров поднялись в небо над площадью Народного единства, у стен Кремля. Считается, что именно в этом месте, у храма Иоанна Предтечи, земский староста Минин призывал горожан объединиться, чтобы освободить Москву. Там дроны создали 3D-картины в небе: Нижегородского кремля, памятника Минину и Пожарскому, сцены битвы с польскими захватчиками и девиз «Купно за едино».

- День народного единства – праздник родом из Нижнего Новгорода. Эта страница истории напоминает нам, насколько важно помогать друг другу в сложные моменты. Урок того времени никогда не должен быть забыт. Подобные мероприятия позволяют современным способом привлечь внимание молодого поколения к этой дате. Свидетелем этого события благодаря интернету и социальным сетям смогут стать люди со всего мира, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Видео с шоу дронов доступно для просмотра по ссылке.

Напомним, что сегодня в День народного единства, 4 ноября, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля загорелась праздничная подсветка.

Так, во время инсталляции нижегородцы увидели сюжеты с картины Маковского «Воззвание Минина», образы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также девиз «Купно за едино».