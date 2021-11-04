Праздничная подсветка зажглась на стенах Нижегородского кремля 4 ноября Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня в День народного единства, 4 ноября, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля загорелась праздничная подсветка.

Так, во время инсталляция можно будет увидеть сюжеты с картины Маковского «Воззвание Минина», образы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также девиз «Купно за едино».

- Использование современных технологий позволяет отдать дань памяти героям ополчения и при этом учесть эпидемиологические требования, действующие сейчас в регионе. Чтобы увидеть инсталляцию, можно прийти к Кремлю 4 ноября в любое удобное время - с 18.00 до полуночи. Площадь Минина и Пожарского достаточно просторна для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Праздничная подсветка зажглась на стенах Нижегородского кремля 4 ноября Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сюжет праздничной подсветки будет воспроизводиться каждые несколько минут - это позволит посмотреть ее максимальному числу людей с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

- Сплоченность народа и вера не раз помогали нашим предкам пройти серьезные испытания, отстоять свою Родину. Безусловную гордость вызывает подвиг нижегородцев, объединивших страну и отстоявших свое Отечество, - добавил Глеб Никитин.