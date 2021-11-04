Семь человек пострадали в массовом ДТП в Городецком районе 4 ноября Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Городецком районе 4 ноября
на дороге между деревнями Победа и Ломки в Городецком районе Нижегородской области.
По предварительным данным ГУ МВД России по региону, участниками аварии стали два легковых автомобиля - «Ниссан» и «ВАЗ-2112». В результате ДТП пострадали пять человек из иномарки и два человека из отечественного автомобиля.
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Городецком районе 4 ноября Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
– На месте ДТП работают полицейские, ответственные от руководства ОВД и экстренные службы, – добавили в МВД региона.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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