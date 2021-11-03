Пингвины Гумбольдта поселились в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Экспозиция зоопарка пополнилась новыми и весьма редкими обитателями: в «Лимпопо» поселились пингвины Гумбольтда. Приезда экзотических птиц нижегородцы ждали несколько лет.

Как рассказали в «Лимпопо», пингвины достаточно быстро освоились на новом месте и с удовольствием проводят время на суше и в воде. Для них в специальном вольере оборудовали бассейн с каменистым берегом.

Пингвины Гумбольдта поселились в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- К приезду пингвинов зоопарк был готов еще в 2019 году. Для птиц были созданы максимально комфортные условия. На территории зоопарка был построен специальный пингвинарий, полностью отвечающий всем требованиям. Однако в ситуацию вмешалась пандемия, и в разрешении на ввоз пингвинов зоопарку было отказано, - сообщил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Пингвины Гумбольдта поселились в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пингвинарий состоит из двух, соединенных между собой частей: открытая уличная экспозиция с бассейном и внутреннее помещение, где сейчас и до наступления теплой погоды находятся пингвины-новоселы.

Пингвины Гумбольдта поселились в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кстати, сейчас данный вид занесен в Международную Красную книгу в категорию «уязвимый». В нижегородский зоопарк пингвины Гумбольдта прибыли в составе шести особей, а в группе уже сложились крепкие пары. В зоопарке надеются, что в скором времени новые обитатели порадуют своим потомством.

- В вольере для этого есть специальные гнезда в виде округлых каменных углублений, где птицам будет удобно насиживать кладку, - подчеркнули в зоопарке.