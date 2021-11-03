Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 ноября 2021 года: Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на середину ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 789 случаев новых заражений коронавирусом. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последние три дня стали незначительно снижаться. Число заболевших в области превысило 192,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 192 818 жителей.

Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 172 275 человек. За последние сутки выписали 377 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 40 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 7 800 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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