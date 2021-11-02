Вооруженный нижегородец взял в заложники жену и ребенка

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконное лишение свободы». Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Очередной случай неадекватной агрессии произошел в Нижнем Новгороде, где 38-летний местный житель взял в заложники свою гражданскую жену и маленького ребенка, угрожая им ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Случился ли какой-то разлад в отношениях пары неизвестно, но уже утром 1 ноября мужчина внезапно принял решение силой удерживать дома сожительницу и ребёнка, а за необдуманный выход из квартиры нижегородец грозил расправой. Каких-то требований злоумышленник не выдвигал, но в такой опасной ситуации оставаться женщине не хотелось, поэтому она нашла способ, как сообщить о случившемся своей родственнице.

- На место происшествия по адресу улица Мануфактурная в Канавинском районе незамедлительно были направлены полицейские и сотрудники Росгвардии, - уточнили следователи.

Под разными предлогами нижегородца уговаривали выпустить женщину и ребёнка из квартиры, но ни на просьбы родственников, ни на просьбы правоохранительных органов он не реагировал. Дверь открылась только тогда, когда мужчине сказали, что к нему приехал адвокат, которого, конечно же, нигде не было.

После этого мужчину задержали и предъявили ему обвинение по уголовному делу, возбужденному по статье: «Незаконное лишение свободы».

- В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, - добавили в СУ СК России по Нижегородской области.

Также в скором времени мужчину ожидает судебно-психиатрическая экспертиза на вменяемость.

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