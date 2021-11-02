Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 октября 2021 года: Мелик-Гусейнов прокомментировал вероятность продления "ковикул" Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 802 случая новых заражений коронавирусом. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали предыдущие отметки, но в этот раз незначительно снизились. Число заболевших в области превысило 192 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 192 029 жителей.

Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 171 898 человек. За последние сутки выписали 385 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 7 760 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 800 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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