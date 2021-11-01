Погода в Нижнем Новгороде 1-7 ноября: Пасмурно и дождливо Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нерабочие дни в самом разгаре в Нижегородской области: впереди жителей региона и всей страны в целом ждёт ещё семь дней отдыха. Но, как ни крути, наступил понедельник, а значит мы по традиции расскажем о погоде в Нижнем Новгороде на предстоящую неделю 1-7 ноября.

Итак, сегодня нас ждут переменная облачность и +8 градусов за окном. Максимальная скорость ветра, согласно данным Gismeteo, не превысит 10 метров в секунду. Осадков быть не должно.

Во вторник, 2 ноября, небо будет пасмурным, даже кратковременного солнца ожидать не стоит. Температура незначительно снизится до +7 градусов, а скорость ветра упадёт до 8 метров в секунду. Осадки также не прогнозируются.

Аналогичные условия ожидаются в среду, 3 ноября. Исключение составят ветер, который усилится до 12 метров в секунду и ночная температура, поднявшаяся с +2 градусов до +6.

В четверг, 4 ноября, пройдёт небольшой дождь, небо всё так же будет пасмурным. Общая сумма осадков, выпавших на долю четверга, составит 0,4 миллиметра. Температура достигнет уровня +9 градусов днём и +5 – ночью. Ветер будет задувать со скоростью 11 метров в секунду.

Пятница, 5 ноября, станет одним из самых дождливых дней недели: если верить синоптикам, сумма осадков превысит 4 миллиметра. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Солнца по-прежнему не будет, а температура за окном немного поднимется и составит +11 градусов. Ночь станет самой тёплой на этой неделе (+7 градусов).

В субботу, 6 ноября, пройдёт сильный дождь: осадков выпадет больше, чем в другие дни недели. Их сумма достигнет почти 5 миллиметров. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Но также день может стать самым тёплым за этот период – 12 градусов тепла.

В воскресенье, 7 ноября, произойдёт резкое похолодание до +6 градусов. День также будет пасмурным, дождливым и ветреным.

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