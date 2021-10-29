В Дзержинске демонтируют около 400 незаконных рекламных конструкций

В Дзержинске ведется последовательная работа по сносу незарегистрированных должным образом рекламных конструкций.

К настоящему времени демонтировано 286 таких объектов различного вида, семь из которых представляли собой отдельно стоящие стационарные рекламные конструкции.

«Прежде чем приступить непосредственно к демонтажу, нами проводятся мероприятия по определению собственника незаконно установленной рекламной конструкции. После этого выдается уведомление о необходимости самостоятельно провести ее демонтаж, — пояснила заместитель начальника управления муниципального контроля администрации города Дзержинска Жанна Зуева. – Часть несанкционированных объектов убирают сами собственники, следуя предписаниям, остальные объекты подлежат принудительному демонтажу независимо от их размера, внешнего вида и стоимости для собственника».

Административно-технической инспекцией подготовлены документы на снос еще порядка 100 конструкций, их массовый демонтаж начнется в первой половине ноября. Из них порядка 10 конструкций – это отдельно стоящие рекламные конструкции, в том числе с видеоэкранами, расположенные вдоль проспектов Ленина и Ленинского комсомола, на улице Терешковой и в поселках вдоль Московского шоссе.

Кроме того, продолжается работа по приведению фасадов многоквартирных домов в соответствие с правилами благоустройства города Дзержинска, в том числе идет их очистка от незаконных рекламных конструкций. Как сообщили в управлении муниципального контроля администрации города, сейчас готовятся документы на проведение работ по очистке от рекламного мусора зданий вдоль проспекта Ленина.

Напомним, внешний вид, размер и расположение рекламных конструкций должны соответствовать архитектурному облику окружающих зданий и находиться не выше первого этажа.

«Сейчас предприниматели активно обращаются в администрацию города за согласованием внешнего вида вывесок и оформления входных групп. Это свидетельствует о том, что намерение привести город к единому дизайн-коду все-таки находит понимание у большинства жителей нашего города, — отметил главный архитектор Дзержинска Илья Соколов. — За истекший период 2021 года было согласовано около 250 таких обращений, и еще больше заявок проходят сейчас процедуру согласования. Продолжается работа с предпринимателями, чьи объекты торговли и обслуживания расположены в непосредственной близости от Привокзальной площади. Всего с июня текущего года в непосредственной близости к площади предпринимателями было демонтировано более 30 конструкций, по остальным (а это в основном вывески над входными группами, которые необходимо привести в соответствующий вид) совместно с предпринимателями еще идет работа».

Напомним, в 2019 году администрацией города были утверждены правила благоустройства города Дзержинска. Согласно документу, городские информационные щиты, рекламные конструкции и другие наружные вывески должны быть согласованы с главным архитектором и администрацией города и соответствовать единому дизайн-коду.