Дзержинским предпринимателям сократят число проверок

Администрация города Дзержинска разработала положения о лесном, земельном и жилищном муниципальном контроле, а также о контроле в области благоустройства и городского транспорта.

Документы были подготовлены для реализации положений нового Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Напомним, с 1 июля в ведении органов местного самоуправления остались семь видов контроля, из них непосредственно в Дзержинске применяются пять. По новым правилам муниципалитет не имеет права контролировать использование и охрану недр, соблюдение закона в области розничной продажи алкогольной продукции и в области торговой деятельности.

«Сокращение количества проверок для малого и среднего бизнеса – это политика государства, о которой неоднократно говорил Президент Владимир Владимирович Путин, — отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Разработанные в соответствии с требованиями федерального закона положения о муниципальном контроле – это регламент работы для структурных подразделений администрации, направленный как раз на снижение количества проверок. Но и бизнес, со своей стороны, должен понимать свою ответственность. Несоблюдение требований закона по-прежнему чревато штрафными санкциями. Изменения в законодательстве не освобождают от ответственности, они лишь позволяют добросовестному бизнесу реже принимать у себя контролеров».

Изменения в федеральном, а затем и муниципальном законодательстве отдают приоритет профилактике правонарушений, а не контролю бизнеса со стороны надзорных органов. Кроме того, меняются порядок и сроки проведения контрольных мероприятий. В частности, разные контролеры не будут проверять соблюдение одних и тех же требований, максимальный срок проверки установлен в 10 дней, а выездные проверки на предприятиях теперь могут проводиться только в исключительных случаях.

Кроме того, вместо плановых проверок вводится мониторинг. Новый закон также запрещает оценивать эффективность контролирующего органа по количеству проведенных проверок.

Ранее положения о муниципальном контроле в разных областях экономики были рассмотрены на профильных комитетах городской Думы, а вчера были приняты на заседании Думы с учетом ранее внесенных поправок.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства предполагает контроль за соблюдением правил благоустройства муниципальных территорий, а также требований по доступности для лиц с ограниченными возможностями. Транспортный – соблюдение обязательных требований к перевозкам на муниципальных маршрутах, а жилищный – требований к муниципальному жилфонду.

Напомним, что также вводится процедура досудебного обжалования решений федеральных органов (МЧС, Роспотребнадзора и других). Через портал госуслуг предприниматель может пожаловаться на решение, принятое проверяющими, или на нарушения, если они были допущены в ходе проверки.