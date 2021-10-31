Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 октября 2021 года: 42 нижегородца умерли от коронавируса за последние сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 31 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 190 428 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 815 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 170 866 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 647 человек.

К сожалению, за последние сутки сорок два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 691 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 31 октября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 267 новых случаев), Санкт-Петербург (3 578 новых случаев) и Московская область (2 680 новых случаев).

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов назвал оптимальный срок вакцинации от COVID-19 для беременных.

По словам министра здравоохранения региона, вакцинацию беременных нижегородок от коронавируса можно проводить при любом сроке. Он также добавил, что оптимальный срок для вакцинации от COVID-19 во время беременности - 12-14 неделя.

В шести торговых центрах Нижнего Новгорода будут работать пункты выездной вакцинации. Сейчас сделать прививку от COVID-19 можно сделать в ТЦ «Максидом», «Муравей», ТРЦ «Мега» в Кстовском районе, ТРЦ «Небо», ТЦ «Седьмое небо» и «Фантастика».