Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе 29 октября

Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчина погиб в массовом ДТП, случившемся вечером 29 октября на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород Павловского района Нижегородской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 77 километре автодороги в 17:31.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно 30-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ЗАЗ, который шел впереди. В свою очередь, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Great Wall, им управлял 28-летний мужчина.

Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В результате мощного удара от полученных травм погиб водитель автомобиля ЗАЗ – 61-летний мужчина.

– На месте данного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, – добавили в МВД региона.

Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.

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