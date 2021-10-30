Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 октября 2021 года: Нижегородцев старше 60 лет обязали соблюдать режим самоизоляции Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 806 случаев новых заражений коронавирусом – это очередной рекорд по числу заболевших, в регионе впервые зарегистрировано свыше 800 заражённых. Показатели ежедневно превышают все предыдущие отметки. Число заболевших в области почти достигло 170 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 189 613 жителей.

Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 170 219 человек. За последние сутки выписали 632 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 39 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 7 649 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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