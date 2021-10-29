Жизнь прожита не зря...

«Я ехал в Арзамас в командировку, оказалось – навсегда». Эту фразу Юрий Старцев часто повторял, вспоминая, как попал в провинциальный город, ставший для него второй родиной. Преемник первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина, он и приехал в 1969 году в Арзамас по его приглашению. Заводу нужен был специалист, который поднял бы его технический уровень. Павел Иванович обратился в министерство подыскать такого человека, и выбор пал на Старцева.

Юрий Старцев с первым генеральным директором АПЗПавлом Пландиным и моряками

– Первое впечатление было удручающим, – рассказывал Юрий Павлович в фильме «Генеральный». – До этого я работал в Перми, и арзамасский завод был на голову ниже с точки зрения технологии производства, квалификации. А поскольку обо мне уже заявили, отказываться было просто неудобно. Поэтому согласился поехать в Арзамас максимум на 2-3 года, но работа затянула…

29 октября 1987 года Юрий Старцев возглавил Арзамасский приборостроительный завод, 14 лет до этого проработав главным конструктором и 4 года главным инженером. Возглавил в период, когда перестроечные реформы стали выбивать из колеи многих промышленных гигантов.

– Конверсия – только слово красивое. А на самом деле это тяжелое бремя, которое должен был нести завод, – скажет Юрий Павлович в документальном фильме нижегородской журналистки Нины Зверевой «Конверсия, как она есть».

Начало 1990-х. Съемки документального фильма «Конверсия, как она есть». На переднем плане генеральный директор АПЗ Юрий Старцев, начальник цеха №49 Леонид Телятников, автор фильма Нина Зверева, председатель Арзамасского городского исполнительного комитета

Но Старцев был не из тех, кто опускает руки. Слишком большая ответственность лежала на нем как на руководителе.

– Что такое, когда люди не получают зарплату? Это трагедия! У каждого семья, дети. Но как бы трудно не было, во все годы, особенно в 1995-м, 1996-м, мы не допускали того, чтобы не платить зарплату, – скажет он в одном из интервью.

В 1989 году Юрий Старцев выступил с инициативой создания Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. «Надо создавать промышленное ополчение. Поодиночке мы погибнем», – размышлял тогда он.

Юрий Павлович и его команда сделали все возможное, чтобы в 90-е спасти завод, его коллектив, высокий научный потенциал, прекрасные рабочие руки. Он всегда будет помнить эти сложные годы и бесконечно благодарить тех, кто тогда работал на АПЗ.

– Когда нас «захлебнула» конверсия, остались самые боевые, самые надежные люди, которые считали, что рано или поздно завод возродится, и они отчаянно продолжали трудиться в нашем коллективе. Честь вам и хвала! И низкий вам поклон! (Из выступления на праздничном вечере в честь 50-летия АПЗ).

P.S. В 2005-м на собрании акционеров генеральный директор АПЗ Юрий Старцев, завершая доклад, скажет: «Наша общая цель – сохранить завод! Заложен хороший фундамент для дальнейшего развития. Остается одно – активно работать». Будем работать, Юрий Павлович!

Воспоминания коллег

«Он любил завод…»

Владимир Косарев, до выхода на заслуженный отдых в 2021 году заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор АПЗ:

– Юрий Павлович Старцев обладал огромной коммуникабельностью, которая определялась его техническими знаниями – он был отличным гироскопистом. Отличался он и уникальным административным талантом. В результате сочетания этих двух качеств ему удавалось решать любые вопросы – и технические, и административные, он был вхож даже к министру авиационной промышленности страны.

Юрий Павлович очень уважал заводских специалистов, понимая, что они вместе с ним и главным конструктором определяют техническую политику завода, а это, в свою очередь, влияло на рейтинг завода.

Я вспоминаю конец 80-х – начало 90-х годов, когда АПЗ остался без оборонзаказов. Юрий Павлович Старцев и Анатолий Петрович Червяков собрали ведущих специалистов завода на техсовет, где обсуждался вопрос выхода из сложившегося кризиса. Одним из направлений была выбрана разработка сложных медицинских приборов, в частности, эхотомоскопа (прибора УЗИ). Меня, как заместителя главного конструктора, назначили руководителем этого направления. Я хорошо помню радость и гордость генерального директора, когда эхотомоскоп получил серебряную медаль на выставке медицинского оборудования в Австрии. Эту медаль Юрий Павлович положил в своем кабинете на видное место и обязательно показывал ее всем гостям, которые бывали у него.

Тогда же на техсовете были выбраны еще два направления. Это разработка приборов для нефтеперерабатывающих заводов и автомобильного оборудования – ремни, датчики массового расхода воздуха и т.д. Все эти направления тоже успешно развивались, что позволило АПЗ выйти из кризиса.

Завод для Юрия Павловича был вторым домом. Любил людей, работающих здесь. Хорошо понимал возможности АПЗ, что и вывело предприятие на высокий уровень среди приборостроительных заводов России и стран СНГ.

С женой Инной Борисовной. По ее воспоминаниям, Юрий Павлович берег свою семью, близких: «Что бы ни случилось, вот он переступает порог дома и все сразу забывает. Он никогда не будет расстраивать меня. Чувствую, что ему безумно трудно, и говорю: «Юра, како

«Нес ответственность за все и всех»

Алексей Белан, коммерческий директор и директор по производству АПЗ с 1993 по 2006 гг.:

– Юрий Павлович собрал команду «детей войны» и сам был таковым. Все прошли через холод и голод, разруху и безотцовщину, рано повзрослели. В начале 1990-х годов этот командный дух проявился в полной мере. Все четко понимали, что такой уникальный завод, как АПЗ, с его опытными кадрами необходимо сохранить. Все были уверены, что начавшаяся «вакханалия» закончится, и завод потребуется стране.

Команда Старцева поставила перед собой задачу – уберечь предприятие от разрушения, превращения его территории в торговый центр (что и случилось со многими российскими заводами в 1990-е годы) – и успешно с ней справилась. Коллектив АПЗ выстоял, и предприятие заработало с новой силой.

Юрий Павлович мыслил глобально, был патриотом и государственником с чувством большой ответственности за завод, за коллектив, за страну. Эти качества прививал и своей команде.

У Ю.П. Старцева следует поучиться убежденности в том, что быть руководителем – значит нести ответственность за все и всех. Но один в поле не воин, важно создать команду единомышленников, поддерживающих, понимающих и разделяющих ответственность за общее дело.

Юрию Павловичу была также присуща такая важная для руководителя черта, как умение выслушать и оценить по достоинству аргументированное мнение сотрудника, открыто признать ошибочность собственной точки зрения и отказаться от нее.

«Старался помочь всем»

Константин Аргентов, административный директор АПЗ:

– С 2010 по 2014 годы я был помощником Юрия Павловича Старцева, как депутата Заксобрания. Это всегда ценно, когда в региональном парламенте работает руководитель градообразующего предприятия.

Юрий Павлович всю свою депутатскую деятельность направлял на интересы общества, жил интересами большого трудового коллектива. Депутатский фонд он тратил без остатка. Направлял его на развитие инфраструктуры города и района, образовательных учреждений, решение личных вопросов граждан. Старался помочь всем.

Депутатская приемная находилась на втором этаже заводского отдела кадров. Каждый рабочий день с утра до вечера он был на связи, вел личные приемы. Большинство обращавшихся были, конечно, приборостроители, которые приходили не только с просьбами, но и просто пообщаться, получить ценный совет. Приезжало к нему и городское руководство, чтобы узнать его мнение по разным вопросам. И Юрий Павлович, несмотря на свою занятость, всем уделял время. До последних дней интересовался тем, что происходит на заводе, в городе, области.

Он никогда не стеснялся, не жадничал, не боялся делиться своим опытом. Я у него многое почерпнул, многому научился. Он давал настоящие «уроки жизни» – не нравоучительные, а поучительные. Любой пример подкреплял жизненными историями. Это были мои любимые моменты: во время разговора он вдруг замолкал, взгляд переносился куда-то наверх, словно уходил в воспоминания, а потом начинался рассказ. Одни истории были смешными до слез, над другими порой думал не один день.

Некоторые его высказывания помню дословно: «Несмотря ни на какие искушения жизни, оставайся порядочным человеком», «Что бы ни произошло – не зазнавайся», «Обязательно уделяй время своим близким, семье, родителям. Никогда не забывай о них».

На примере своих отношений с Инной Борисовной Юрий Павлович учил нас, молодых, как относиться к жене. Он часто советовался с супругой, особенно при рассмотрении обращений избирателей. Инна Борисовна во многом и помогала сохранять ту отзывчивость к людям, которой славился Юрий Павлович.

Сегодня я искренне счастлив, что в моей жизни был период, когда общался и работал с этим, не побоюсь сказать, великим человеком. На тот момент он был для меня главным ориентиром. По его примеру я тогда, в 2010-м, сделал свои первые шаги в депутатской работе.

Подготовила Ирина Балагурова

Фото из архива фотостудии ОВСиМК