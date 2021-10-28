Потепление до +11 градусов придет в Нижегородскую область в последние выходные октября

В Нижнем Новгороде потеплеет до +11. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Потепление до +11 градусов ожидается в Нижегородской области в последние выходные октября. Причиной станет атлантический циклон, который уже начал свое шествие по территории европейской части России.

Конец рабочей недели всё еще обещает быть прохладным: в пятницу синоптики обещают ночные заморозки до -3 градусов и всего лишь +5 градусов в дневные часы, а вот в субботу ожидается вполне комфортная и теплая для этого времени погода.

30 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до +11 днем, правда, за счет ветра и высокой влажности ощущаться это будет как +6 градусов. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают ясную погоду без осадков, температура +6…+8.

В воскресенье, 31 октября, метеоролог также обещают переменную облачность без осадков. Днем +11 градусов, ночью +3…+4. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду.

Относительно теплая, хоть и не настолько, погода сохранится и в начале следующей недели.

Согласно истории метеонаблюдений, самый теплый октябрь в Нижнем Новгороде за последние 50 лет был в 1974 и 2008 годах: тогда средняя месячная температура превышала +8 градусов. Также теплый октябрь был в 1981 и 2020-м со средней температурой более +7.