АО «Теплоэнерго» заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года

АО «Теплоэнерго» в 2021 году продолжает обновлять теплосетей комплекс в зоне своего присутствия.

В настоящее время завершены работы по перекладке тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участках общей протяженностью 75,2 км, отремонтировано 1165 единиц оборудования, выполнен ремонт на 42 объектах предприятия. В целом, до конца года объемы перекладки сетей будут доведены до 5,8% от общей протяженности, что позволит третий год подряд превысить рекомендуемый нормативный показатель в 5% замены трубопроводов.

«Высокий износа сетей требует от нас активной работы не только в межотопительный период, который, к слову, в этом году был рекордно коротким – всего 127 дней. Для проведения плановой замены трубопроводов в холодное время года мы используем специальные резервные схемы подачи теплоносителя, которые позволяют обеспечивать теплом наших потребителей во время работ. Благодаря большим объемам замены сетей мы уменьшили процент их износа и наблюдаем снижение аварийности», - отметил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Он также сообщил, что сформирована ремонтная программа на 2022 год, и предприятие готовится к проведению конкурсов для выбора подрядчиков, приобретения материалов.

Напомним, крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде АО «Теплоэнерго» обслуживает свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.