Нижегородка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Спортсменка успешно выступила в соревнованиях с обручем и мячом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-й Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в японском городе Китакюсю 27 октября. В первый же соревновательный день нижегородская гимнастка Дина Аверина показала лучший результат в личных соревнованиях с обручем, набрав 27.750 баллов. Ее сестра Арина уронила снаряд и заняла шестое место с результатом 24.950 баллов.

Несколько позже состоялись финальные этапы личных соревнований с мячом. Здесь девушки выступили не менее успешно – у Дины «золото» (29.150 баллов), а у Арины «серебро» (27.675баллов).

Дина Аверина. Фото: REUTERS

28 октября спортсменкам предстоит пройти квалификационные этапы и финалы соревнований с булавами и лентой, а 30 октября финал индивидуального многоборья., далее последуют групповые финалы. Расписание и результаты соревнований доступны на странице Федерации художественной гимнастики России в соцсетях, а так же на сайте Японской ассоциации гимнастики.

Глава региона Глеб Никитин уже поздравил сестер Авериных с их триумфом.

- Огромного уважения достойны такие проявления упорства и таланта. Несмотря на колоссальный прессинг со стороны, Дина и Арина Аверины продемонстрировали мастерство высочайшего уровня. Достижения Дины на соревнованиях просто поражают воображение и уже вписаны в историю мирового спорта. Гордимся, что свой спортивный путь сестры Аверины начали именно в Нижегородской области, - сказал он.

Ранее сообщалось, что сестры Аверины успешно выступили в квалификации, но остались без «золота» на финальном этапе Олимпиады в Токио.