Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 октября 2021 года: Более 1,2 млн нижегородцев прошли вакцинацию от ковида
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 794 случая новых заражений коронавирусом – это очередной рекорд по числу заболевших. Долгое время показатели ежедневно превышают все предыдущие отметки. Число заболевших в области почти достигло 189 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 188 807 жителей.
Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 169 587 человек. За последние сутки выписали 566 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 45 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 7 610 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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