Молодые парень и девушка погибли в массовом ДТП в Кстовском районе вечером 28 октября Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Молодые парень и девушка погибли в массовом ДТП, случившемся этим вечером на трассе М-7 Кстовского района Нижегородской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 460 километре автодороги. Участниками аварии стали три иномарки.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно водитель "BMW" превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Volkswagen Golf" и "Ford". В результате мощного удара погибли водитель "BMW" – 27-летний мужчина и его пассажирка – девушка 23 лет.

– На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются все обстоятельства ДТП, – добавили в МВД региона.

Каких-либо иных сведений от официальных источников пока нет.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.

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