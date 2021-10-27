Женщину-инвалида из Кстова лишили квартиры из-за долга в 50 тысяч рублей

Татьяна Ш., хозяйка квартиры. Скриншот с видео "Кстати".

Резонансный случай, связанный с кредитными операциями, произошел в городе Кстово Нижегородской области. Местная жительница Татьяна Ш. под залог своей квартиры взяла у банка около 500 тысяч рублей на проведение ремонта. Первые полгода женщина исправно платила по кредиту, но потом попала в страшную аварию, в которой получила переломы. Бывшая учительница истории не смогла работать и даже нормально ходить. Ежемесячные платежи от нее, конечно же, прекратились.

- Я им объясняла, мы созванивались, ко мне они приезжали. Сочувствовали все абсолютно, но в суд все же подали. Требование одно – заплатить полностью всю сумму кредита. Долг на день обращения в суд составлял 45-50 тысяч рублей. Они обратились, когда я была в болезненном состоянии, загипсована, - рассказала «Кстати» Татьяна.

Женщина живет одна, самостоятельно перемещается только до туалета, ведь каждое движение вызывает нестерпимую боль. Воду и продукты ей приносят знакомые. По словам заемщицы, навещавшие ее сотрудники банка прекрасно понимали ее состояние, но ничем не могли помочь, однако заверили – квартиру никто не тронет, но сумму ежемесячных взносов могут увеличить.

В конечном итоге было принято решение взять с Татьяны полную сумму долга. Таких денег у маломобильной пенсионерки, естественно, не оказалось.

- Квартира моя, которая стоит 4 миллиона 200 тысяч рублей, была выставлена на торги за миллион 660 тысяч рублей, - добавила она.

Недвижимостью заинтересовались пять претендентов. В итоге один из них дал 2 миллиона 91 тысячу рублей. После реализации квартиры женщина получила на свой счет 1 миллион 200 тысяч рублей, остальную сумму забрал банк. На полученные деньги равноценное жилье женщина купить, конечно же, не сможет. Самостоятельно покинуть квартиру она не может. Остается только надеяться на помощь извне.

- Мне пришло письмо о принудительном выселении меня из квартиры, что собственник не желает меня здесь видеть. В апреле этого года был суд, на котором представитель истца громогласно объявила - если я не выселюсь, мне отключат коммуникации, - заключила Татьяна.

Сейчас женщина находится в квартире, собственницей которой уже не является и ждет, когда ее начнут выселять принудительно.

Чтобы разобраться в этой ситуации, корреспондент «Комсомолки» направил запрос в банк, где пенсионерка брала кредит. Ответа пока не поступило, следите за новостями.