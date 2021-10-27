Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 октября 2021 года: еще у 762 человек диагностировали коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 27 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 187 230 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 762 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 168 437 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 602 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 525 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 27 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 816) и г. Бор (9 299), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (346) и Спасском районах (394). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 727), за прошедшие сутки там выявили 31 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 074 новых случаев), Санкт-Петербург (2 735 новых случаев) и Московская область (2 930 новых случаев).

По данным на утро 26 октября, всего привито 1 177 760 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 072 636 человек.

Напомним, что Нижегородская область не закрыта на карантин по коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин в комментариях к одной из записей на своей странице в Instagram.