Нижегородские торговые центры опустели из-за ковидных ограничений

Нижегородские торговые центры частично закрылись на ближайшие две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде вчера начались нерабочие дни, в связи с чем на две недели закрылись многие магазины и организации, а предприятия общепита работают только на вынос и на доставку.

По данным регионального минпромторга, сейчас торговые центры Нижнего Новгорода заполнены всего лишь на четверть от привычного потока посетителей.

- В связи с изменениями в указ губернатора №27 об объявлении нерабочих дней, торговые центры заполнены процентов на 25, то есть, в основном, организации исполняют требования указа. Организации, которым разрешено работать в торговых центрах, четко разграничены по зонам - где можно и где нельзя работать без проверки QR-кода, - сообщил сотрудник министерства промышленности торговли и предпринимательства Николай Буцын по итогам рейда на предмет соблюдения антиковидных мер.

Сейчас по торговым объектам Нижнего Новгорода проходят массовые проверки – их проводят полиция, сотрудники Роспотребнадзора, департамента региональной безопасности, а также минпромторга. Так, 25 октября рейды состоялись в «Небе» и «Фантастике» - грубых нарушений не нашли.

- Во время проверочных мероприятий мы обращаем внимание на входной контроль, на проведение дезинфекционного режима в магазинах, расположенных в торговых центрах, а также на соблюдение масочного режима и использования антисептиков посетителями и сотрудниками. Сегодня грубых нарушений не было выявлено - все проверяемые торговые точки соблюдают санитарные требования и требования указа губернатора. Если нарушение обнаружено, то оформляем документы для направления в суд, - рассказал ведущий специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Яков Трефилов.

По данным департамента региональной безопасности Нижегородской области, за минувшую неделю было проведено более тысячи подобных рейдов, в результате чего было проверено почти пять тысяч объектов и выписано 383 протокола.

Сегодня корреспондент "Комсомолки" прогулялся по торговым центрам и заглянул в кафе, чтобы посмотреть, как в Нижнем Новгороде соблюдают указ губернатора. Подробности читайте в нашем репортаже.

КОНКРЕТНО

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности» определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.