Нижегородцам разъяснили правила получения и использования QR-кодов

Получить Qr-код могут только вакцинированные или переболевшие "официально". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-код, который присваивается человеку после прохождения вакцинации, действителен только при предъявлении паспорта. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Сейчас действует постановление Правительства РФ № 417 от 02.04.2020 года, которое обязывает граждан РФ носить паспорта с собой в 2021 году и предъявлять их по требованию уполномоченных должностных лиц, - разъяснил министр.

По его словам, после того, как в регионе ввели QR-коды, число обращений в медучреждения выросло из-за того, что у людей нет четкого понимания на этот счет.

Получить Qr-код можно двумя путями. Первый – это сделать прививку, тогда код автоматически появится в личном кабинете на госуслугах. Второй – переболеть. Но переболеть нужно непременно «официально»: обратиться в поликлинику, открыть и закрыть больничный лист.

- Если на руках у человека был просто положительный ПЦР тест, больничный открыт и не закрывался, есть справка или результаты анализов на антитела, лечился в частном медцентре или по телефону у знакомого доктора, то получить QR код будет проблематично, но можно. В любом случае надо обратиться в администрацию районной поликлиники, предоставить выписки или результаты анализов. Важно, чтобы информация была занесена в официальный регистр, - пояснил Мелик-Гусейнов.

Также министр здравоохранения подчеркнул, что QR-коды – это «временная мера для того, чтобы спасти как можно больше жизней».

- Кто этого не понял до сих пор, медицина тут бессильна… - написал он.

Напомним, сейчас в Нижегородской области объявлены нерабочие дни, они продлятся до 7 ноября. В это время должны быть закрыты торговые центры и ряд других организаций, а после открытия вход в них будет осуществляться по QR-кодам.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов.

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