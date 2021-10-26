Старейшая байкерша России Лия Клюйкова скончалась в Нижнем Новгороде на 91-м году жизни

Лия Клюйкова. Фото: @nightwalkiry_wmc

Старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова скончалась в Нижнем Новгороде на 91-м году жизни. Об этом сообщает мотоклуб WMC «Ночные валькирии». Лия Яковлевна была почетным членом этого мотоклуба, председателем Совета ветеранов мототуризма России. За руль мотоцикла она села в 1949 году и до последнего не оставляла свой байк. В мотосообществе ее навсегда запомнят, как легендарную женщину на красной «Явушке».

Лия Яковлевна много лет провела за рулем мотоцикла. Фото: @nightwalkiry_wmc

- Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своим примером любви к мотоциклам, она давала отличный пример нашему подрастающему поколению! – рассказали «Ночные валькирии».

Сергей Батурин из «Ночных волков» был знаком с Лией Яковлевной 10 лет и очень горд этим знакомством.

Лия Яковлевна и Сергей Батурин. Фото: @nightwalkiry_wmc

- Она всегда приезжала к нам на открытие и закрытие мотосезона на своей ярко алой «Яве 250» и сразу становилась точкой притяжения без исключения всех собравшихся у Кораблика, - написал он на своей странице в соцсетях.

Байкер Сергей Шибаев рассказал о том, как познакомился с Лией Яквлевной в 2018 году на съемках телепередачи.

- Зося попросила меня покатать Лию Яковлевну. Я согласился, заодно сделал несколько фото, став маленькой частицей огромной истории по имени Лия Яковлевна. 24 октября история была окончена. Лия Яковлевна Клюйкова покинула наш мир в возрасте 90 лет. Ride In Peace, -написал он.

Сама Лия Яковлевна считала, что после 70 лет жизнь только начинается. В 80 лет она ныряла с аквалангом и каталась по пустыне Сахаре на квадроцикле. Ее ставят в пример, говоря о вечной молодости и силе характера.

Лия Яковлевна на своей "Явушке".Фото: @nightwalkiry_wmc

Новость о смерти Лии Яковлевны быстро разошлась по сообществам региональных отделений мотоклубов в соцсетях. Байкеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины и других городов выражали слова скорби и соболезнования.

КОНКРЕТНО

Похороны Лии Клюйковой состоятся во вторник, 26 ноября. Вынос будет организован в 12:00 по адресу улица Горького,144. Церемония прощания состоится в траурном зале Бугровского кладбища в 13:00.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Лии Клюйковой.