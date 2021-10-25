Ковикулы по-нижегородски: Как проводят горожане внезапные выходные

В Нижнем Новгороде начались две недели нерабочих дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ближайшие две недели объявлены в Нижегородской области нерабочими или, как окрестили их уже в народе, ковикулами. Правда, особого оптимизма у горожан они не вызвали.

Нерабочие не для всех

Объявленные в регионе ковикулы продлятся с 25 октября по 7 ноября. Как объяснили областные власти, решение это вызвано продолжающимся ростом коронавируса в Нижегородской области. Вот уже целую неделю статистика фиксирует все новые и новые рекорды по числу заболевших.

- Призываю всех жителей региона максимально сознательно подойти к двум ближайшим неделям. Это время нужно и для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса и снизить нагрузку на наших медиков, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Лучшим решением будет провести это время в кругу семьи, не ходить в гости, не посещать любые людные места. Если вам нужно сходить за продуктами или воспользоваться общественным транспортом, обязательно используйте маску. Сейчас будут дополнительно усилены проверки соблюдения этих требований.

Также это время предлагается использовать для прохождения вакцинации. Тем более, что прививочные пункты будут работать в обычном режиме.

- Призываю всех, кто до сих пор не вакцинировался, — сделайте прививку в ближайшее время, не испытывайте судьбу! Нерабочие дни дают возможность сделать это в спокойном режиме, а в регионе достаточный запас вакцины, - обратился к жителям глава региона.

И многие, стоит отметить, уже вняли этому совету – в минувшие выходные на некоторых пунктах вакцинации образовались огромные очереди. К примеру, по несколько часов нижегородцы простаивали в торговом центре «Седьмое небо» и в городской больнице № 40. Впрочем, нерабочими эти дни будут все же не для всех. В указе губернатора перечислен целый список предприятий и организаций, которые являются исключением и будут продолжать работу. В этот перечень угодили промышленные и оборонные предприятия, СМИ, больницы, аптеки и многие другие учреждения.

Транспортный коллапс

Изначально нерабочие дни, объявленные в регионе, должны были отразиться и на работ общественного транспорта – и автобусы, и троллейбусы, и метро должны были работать в режиме выходного дня. Однако уже в первый же день ковикул это решение вызвало настоящий транспортный коллапс в городе – толпы людей не смогли сесть в битком набитые автобусы и опоздали на работу. А некоторым и вовсе пришлось добираться до работы пешком.

- Народ дышит друг другу в затылок. Даже в кафе, салонах красоты, спортивных клубах, кинотеатрах нет такого близкого контакта с человеком, как в общественном транспорте, - возмутилась в соцсетях нижегородка Екатерина Антипова.

- Сегодня метро стало ходить раз в 10 минут на всех ветках. При этом народу, естественно, меньше не стало. Не считая того, что я опоздал на работу, мне пришлось ехать в набитом людьми вагоне вместо обычно довольно свободного в это время, - согласился с ней нижегородец Алексей.

После волны критики в социальных сетях решение о работе общественного транспорта было все же изменено.

- В настоящее время транспортные предприятия Нижнего Новгорода сообщили, что в предстоящие две недели общественный транспорт будет работать в обычном режиме, - заявили в региональном Минтрансе. - Так, в метро уже предусмотрены дополнительные поезда для усиления работы в часы пик. Частные перевозчики планируют вывести весь подвижной состав в рейсы во второй половине дня, чтобы избежать скопления людей. В настоящее время за ситуацией с общественным транспортом следят в режиме онлайн.

Дети по бабушкам

Не меньше волнений среди нижегородцев вызвала и работа детских садов. Сейчас в большинстве из них организованы только дежурные группы. Однако желающих в них попасть – практически весь детский сад.

- У нас и мама, и папа будут работать. В садике сначала начали уговаривать забрать ребёнка, чтобы не создавать дежурную группу, - рассказывает нижегородец Алексей М. - Аргумент в пользу отказа - дежурные группы откроют в другом детском садике и будете ходить неизвестно с кем. Поскольку нам не с кем оставить младшую, пришлось настоять на включение в дежурную группу. Таких оказалось немало и группу открыли в нашем садике. У старшего ребенка неделя дистанта. Будет учиться из дома. Потом неделя «ковикул». Полагаю, вряд ли дети захотят это время провести дома, лично я не против - пусть гуляет на свежем воздухе, но рекомендую ему не ходить в ТЦ и другие людные места. Считаю, что от всех этих «ковикул» больше всего будут страдать маленькие дети, которых раскидают не по своим группам.

Впрочем, некоторым все же пришлось обходиться без дежурных групп. И тут на выручку пришли бабушки.

- Мы работаем, а дети будут у бабушки, так что для меня не сильно что-то меняется, - признается нижегородка Юлия Данченко. - К тому же все кружки работают. Но с ужасом думаю о том, чтобы мы делали, если бы у меня мама работала. У меня все знакомые работают, а садики закрыты. Куда девать детей - непонятно. Дежурные группы, конечно, открываются. Но ведь всех они не смогут принять. В нашей группе у младшего почти все написали заявление на такую группу.

Непривитым вход воспрещен

В таком режиме нижегородцам придется жить как минимум до 8 ноября. Однако и после этой даты горожанам придется привыкать к новым ограничениям – особенно тем, кто не обзавелся QR-кодом. Теперь в большинство общественных мест разрешен вход только переболевшим и привитым нижегородцам.

- Теперь предъявлять мультипассы будет необходимо и при посещении торговых и торгово-развлекательных центров, салонов красоты, кафе и гостиниц, - говорится в сообщении. - Ранее аналогичные меры были введены при посещении любых массовых мероприятий, кинотеатров, театров, выставок, зоопарков и большинства остальных организаций.

Мультипасс оформляется теперь только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации, по нему можно будет попасть в организации согласно перечню выше, не предъявляя дополнительно паспорт.

КОНКРЕТНО

Где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года?

- фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, спортивные сооружения

- музеи, зоопарки

- кинотеатры, дельфинарии

-организации, осуществляющие спортивную подготовку

- театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки, клубы

- организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность;

- детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, боулингов, парки развлечений

- гостиницы и санатории

- торговые и торгово-развлекательные центры

- салоны красоты, солярии, парикмахерские, сауны, бани и массажные салоны

- организации общественного питания

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомолка» спросила нижегородцев, где они проведут ковикулы?

78% - будут работать, так как попадают в исключение

10% - останутся дома на самоизоляции

3% - уедут отдыхать

3% - пойдут прививаться