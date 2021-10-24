Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 октября 2021 года: в Нижегородской области зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 24 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 184 927 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 761 новый случай заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 166 671 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 609 человек.

К сожалению, за последние сутки сорок два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 404 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 24 октября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 803 новых случаев), Санкт-Петербург (3 360 новых случаев) и Московская область (2 783 новых случаев).

По данным на утро 22 октября, в Нижегородскую область поступило 1 643 997 доз вакцины. Всего привито 1 143 552 нижегородца, из них второй компонент получили 1 049 184 человека.

Напомним, что в Нижегородской области зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19.

А непривитые нижегородцы теперь не смогут поехать в командировку в другие регионы. В Нижегородскую область также не попадут жители других регионов без сертификатов о прививке или иммунизации.