Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Происшествие произошло в пятницу, 22 октября, около 12.00 на улице Коминтерна. Известно, что один из автобусов вылетел на обочину.
Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один мужчина. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, что вчера, 22 октября, в Балахнинском районе произошла серьёзная авария - иномарка врезалась в отбойник.
Происшествие произошло в 09:20 на въезде в деревню Истомино со стороны Могилиц. В результате ДТП пострадал водитель.