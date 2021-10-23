Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в пятницу, 22 октября, около 12.00 на улице Коминтерна. Известно, что один из автобусов вылетел на обочину.

Мужчина пострадал при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один мужчина. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что вчера, 22 октября, в Балахнинском районе произошла серьёзная авария - иномарка врезалась в отбойник.

Происшествие произошло в 09:20 на въезде в деревню Истомино со стороны Могилиц. В результате ДТП пострадал водитель.